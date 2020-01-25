В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор

Юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей



Управление Роспотребнадзора по Бурятии выявило нарушение в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Форт Росс», оказывающее услуги сауны в Улан-Удэ.



Установлено, что при осуществлении услуг организация не предоставила в управление уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.



По закону, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный орган государственного контроля.



Октябрьским районным судом юридическое лицо привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.



Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора



