Юридическое лицо оштрафовали на 10 тысяч рублей
Управление Роспотребнадзора по Бурятии выявило нарушение в деятельности общества с ограниченной ответственностью «Форт Росс», оказывающее услуги сауны в Улан-Удэ.
Установлено, что при осуществлении услуг организация не предоставила в управление уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности.
По закону, юридические лица, индивидуальные предприниматели обязаны уведомить о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный орган государственного контроля.
Октябрьским районным судом юридическое лицо привлечено к административной ответственности с наложением административного штрафа в размере 10 тысяч рублей.
Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба республиканского Роспотребнадзора
В Улан-Удэ сауна начала работу без уведомления в Роспотребнадзор
Общество, Фото:
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