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В Забайкалье жители Китая пытались подкупить полицейских

В Забайкалье жители Китая пытались подкупить полицейских
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
У туристов отсутствовал полис медицинского страхования

В Борзинском районе Забайкальского края полицейские выявили многочисленные факты покушения на дачу взятки лично, в размере, не превышающем десяти тысяч рублей от жителей Китая.

Установлено, что после прибытия поезда сообщением «Москва-Пекин», на железнодорожном вокзале станции Забайкальск, полицейский выяснил, что в разные периоды 2019 года жители Китая не предоставляли полис медицинского страхования, действительный на территории России, и тем самым совершили административное правонарушение.

Желая избежать наказания и беспрепятственно выехать из страны в Китай, туристы решили передать полицейским деньги. Сотрудники предложенные денежные вознаграждения не приняли. Все доказательства собраны и направлены в суд.

По всем фактам покушений на дачу взятки судом вынесены обвинительные приговоры, сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
Забайкальский край
 
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