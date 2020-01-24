Планируется участие около 200 спортсменов
В феврале Забайкалье ожидает одно из масштабных мероприятий в спорте – чемпионат и первенство Дальневосточного Федерального округа по тайскому боксу. Соревнования пройдут с 21 по 23 февраля в Чите.
По словам судьи международного класса Сергея Куимова, который специально посетил Читу в рамках подготовки к соревнованиям, состязания будут проходить в четырёх возрастных группах. Участие примут около 200 взрослых мужчин и женщин, юниоров и девушек от 16 лет и старше, старших юношей 14-15 лет, юношей и девушек от 12 лет. Бои будут проходить три дня на одном ринге в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университет» ЗабГУ.
- Благодаря соревнованиям, представители других регионов увидят на каком уровне находится тайский бокс в Забайкалье, – прокомментировал он. – Я уверен, что соревнования дадут хороший стимул для дальнейшего развития тайского бокса в крае и для спортсменов в целом. Тем более, что сейчас тайский бокс на волне популярности, и сборная России уже второй год подряд занимает первое место в международных соревнованиях.
Президент федерации по тайскому боксу в Забайкалье Рустам Байраков заявил, что на победу боксёры края настроены серьёзно и у них хорошие перспективы. Об этом сообщает пресс-служба минспорта региона.
Возрастное ограничение 12+
Читу ожидает чемпионат ДФО по тайскому боксу
Общество, Фото:
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