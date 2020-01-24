«Бурятский Джеки Чан» разрубил полено в кувырке









Видео моментально разлетелось по различным бурятским пабликам, меньше чем за сутки его посмотрели более 40 тысяч раз. Видеоролик активно комментируют пользователи соцсетей – некоторые восхищаются трюком, а другие критикуют артиста за столь опасный номер.



- «Мощно», «Супергерой, которого мы заслужили», «Пожалуй, это на сегодня самое крутое ваше видео!!!», «Молодец!», «Красавчик», - пишут некоторые.



- «Дурью мается», «Это же очень опасно!!!», «Ребята, призываю не заниматься подобным. А если нога соскользнула бы? Парень жизни ещё не видал, не дорожит здоровьем и жизнью», «Что за дурость? Кому это надо? Зачем выкладывать? Не понимаю! – комментируют другие пользователей соцсетей.



Сам Арсалан признался, что трюк ему удался далеко не с первого раза.



- Мне и оператору было очень тяжело. Я прыгал, пока не сделал этого. И я благодарен оператору за то, что он смог выдержать это, спасибо ему, - написал молодой человек.



«Бурятский Джеки Чан» не первый раз удивляет пользователей своими трюками. Так, в ноябре Арсалан с косой.





Пожалуйста, не пытайтесь повторить увиденное самостоятельно.

Видео моментально разлетелось по различным бурятским пабликам, меньше чем за сутки его посмотрели более 40 тысяч раз. Видеоролик активно комментируют пользователи соцсетей – некоторые восхищаются трюком, а другие критикуют артиста за столь опасный номер.- «Мощно», «Супергерой, которого мы заслужили», «Пожалуй, это на сегодня самое крутое ваше видео!!!», «Молодец!», «Красавчик», - пишут некоторые.- «Дурью мается», «Это же очень опасно!!!», «Ребята, призываю не заниматься подобным. А если нога соскользнула бы? Парень жизни ещё не видал, не дорожит здоровьем и жизнью», «Что за дурость? Кому это надо? Зачем выкладывать? Не понимаю! – комментируют другие пользователей соцсетей.Сам Арсалан признался, что трюк ему удался далеко не с первого раза.- Мне и оператору было очень тяжело. Я прыгал, пока не сделал этого. И я благодарен оператору за то, что он смог выдержать это, спасибо ему, - написал молодой человек.«Бурятский Джеки Чан» не первый раз удивляет пользователей своими трюками. Так, в ноябре Арсалан показал сальто с топором, где при приземлении он метает инструмент в столб. Также артист цирка уже выполнял кувырки с работающей бензопилой

Артист Государственного цирка Бурятии, акробат-вольтижёр Арсалан Аюшеев вновь привлёк к себе внимание пользователей соцсетей новым эффектным трюком. Вчера Арсалан опубликовал на своей странице в Instagram видео, где проделывает опасный трюк – он делает сальто с крыши гаража и при приземлении с одного удара разрубает полено.