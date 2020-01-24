Женская сборная региона стала победителем соревнований в Якутске
Сборная команда Забайкальского края стала победителем соревнований среди женских команд на чемпионате Дальневосточного федерального округа по настольному теннису в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона со ссылкой на тренера женской сборной команды Забайкалья Ирину Капустину.
Кроме того, забайкальские спортсменки завоевали право принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Москве с 24 февраля по 1 марта.
Команда выступила в составе воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Читы Анастасии Фоминой, Валентины Снежко и Анастасии Беломестных. Сегодня в Якутске стартовали соревнования в личном и парном зачётах, где спортсменки также принимают участие.
Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису
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