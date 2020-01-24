Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису

Женская сборная региона стала победителем соревнований в Якутске



Сборная команда Забайкальского края стала победителем соревнований среди женских команд на чемпионате Дальневосточного федерального округа по настольному теннису в Якутске. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона со ссылкой на тренера женской сборной команды Забайкалья Ирину Капустину.



Кроме того, забайкальские спортсменки завоевали право принять участие в чемпионате России, который пройдёт в Москве с 24 февраля по 1 марта.



Команда выступила в составе воспитанниц спортивной школы олимпийского резерва № 4 города Читы Анастасии Фоминой, Валентины Снежко и Анастасии Беломестных. Сегодня в Якутске стартовали соревнования в личном и парном зачётах, где спортсменки также принимают участие.



