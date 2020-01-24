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В Иркутской области семерых нарушителей привлекли к ответственности за выезд на лёд

В Иркутской области семерых нарушителей привлекли к ответственности за выезд на лёд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Всего в регионе открыто 40 ледовых переправ

В Иркутской области госинспекторы по маломерным судам за сутки провели 14 патрулирований. Под пристальным вниманием – все водные объекты региона. На особом контроле – акватория озера Байкал. Составлено 7 протоколов в отношении нарушителей, допустивших выезд на лёд вне ледовых переправ.

За сутки открылась ледовая переправа в Балаганском районе в районе посёлка Балаганск на Братском водохранилище. Таким образом, в настоящее время в области функционирует 40 ледовых переправ.

Все ледовые дороги оснащены дорожными знаками, которые необходимо соблюдать водителям. На въезде имеются информационные стенды, с помощью которых можно ознакомиться с правилами безопасности.

Всего в зимний период 2019-2020 года на территории региона планируется открытие и эксплуатация 51 ледовой переправы в 20 муниципальных образованиях, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.


Иркутская область
 
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