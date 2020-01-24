На вокзале в Улан-Удэ у жителя Иркутской области украли телефон

Общество, Фото: Baikal-daily.ru из архива

Злоумышленником оказался другой житель Иркутской области



В дежурную часть Улан-Удэнского линейного отдела МВД России на транспорте поступило заявление от жителя Иркутской области. Он сообщил, что на железнодорожном вокзале станции Улан-Удэ у него украли сотовый телефон.



Полицейским удалось установить подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый 31-летний житель Усольского района.



Как оказалось, злоумышленник на вокзале обратился к потерпевшему с просьбой воспользоваться его сотовым телефоном для осуществления звонка. Однако вместо этого, сбежал с ним в неизвестном направлении.



После этого он отправил смс-сообщение и осуществил перевод денежных средств на свой счёт в сумме 6 тысяч рублей.



За кражу возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

