Спортсмены соревнуются в 8 дисциплинах
С 18 января в Закаменском районе Бурятии проходит традиционная зимняя спартакиада «Здоровье» среди организаций и учреждений города Закаменск и сельских поселений района.
Спартакиада проводится в три этапа. На первом идут отборочные соревнования в сельских поселениях, на предприятиях и организациях г. Закаменск. Второй этап – кустовые соревнования. Третий – финал между командами-победителями кустовых соревнований и команды г. Закаменск.
В течение месяца будут проводиться соревнования по следующим дисциплинам: хоккей с мячом, конькобежный спорт, лыжные гонки, настольный теннис, шашки и шахматы, пулевая стрельба и перетягивание каната.
Первый отборочный день спартакиады состоялся 18 января. Команды соревновались в настольном теннисе. Призовые места по первому отборочному дню распределились следующим образом. Первое место заняла сборная команда представителей пенсионного фонда, редакции газеты «Вести Закамны», Росгосстраха, учреждений юстиции. Второе место – у сборной команды представителей ФСК «Тамир» и многофункционального центра. Третьими стали представители ЦРБ и районной поликлиники.
24 января прошли кустовые соревнования, где в первой группе между собой соревновались команды из Шара-Азарги, Санаги, Енгорбоя, Далахая и Утаты, а во второй – команды из Бургуя, Хамнея, Цакира, Ехэ-Цакира.
Завтра, 25 января, центральная районная библиотека встретит участников спартакиады по шашкам и шахматам. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО «Закаменский район».
В Закаменском районе Бурятии началась зимняя спартакиада
Общество, Фото:
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