В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры

Специалисты изучили открытые данные. По итогам анализа и оценки качества специалисты определили лучшие организации. Первое место занял Национальный музей Бурятии с результатом 99,76 % достижения максимального значения баллов; на втором - Республиканская детско-юношеская библиотека» – 97,74 %; на третьем - Национальная библиотека республики– 96,66 %, сообщает Республиканская детско-юношеская библиотека.





В Бурятии подведены итоги мониторинга деятельности государственных учреждений культуры и искусства по оказанию услуг населению в 2019 году. Независимую оценку качества оказанных услуг населению прошли восемь государственных организаций культуры.В их число вошли Национальный музей Бурятии, Этнографический музей народов Забайкалья, Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева, Национальная библиотека республики, Республиканская детско-юношеская библиотека, Бурятский академический театр оперы и балета, Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева, Государственный русский драматический театр имени Бестужева.В опросе приняли участие 4800 получателей или потенциальные получатели услуг государственных организаций в сфере культуру. На вопросы анкеты можно было ответить в бумажном варианте и в интернете на официальном сайте.