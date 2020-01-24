В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры

В Бурятии подведены итоги мониторинга деятельности государственных учреждений культуры и искусства по оказанию услуг населению в 2019 году. Независимую оценку качества оказанных услуг населению прошли восемь государственных организаций культуры.
В их число вошли Национальный музей Бурятии, Этнографический музей народов Забайкалья, Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева, Национальная библиотека республики, Республиканская детско-юношеская библиотека, Бурятский академический театр оперы и балета, Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева, Государственный русский драматический театр имени Бестужева.
В опросе приняли участие 4800 получателей или потенциальные получатели услуг государственных организаций в сфере культуру. На вопросы анкеты можно было ответить в бумажном варианте и в интернете на официальном сайте.
Специалисты изучили открытые данные. По итогам анализа и оценки качества специалисты определили лучшие организации. Первое место занял Национальный музей Бурятии с результатом 99,76 % достижения максимального значения баллов; на втором - Республиканская детско-юношеская библиотека» – 97,74 %; на третьем - Национальная библиотека республики– 96,66 %, сообщает Республиканская детско-юношеская библиотека.