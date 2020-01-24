 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры

В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры
Общество,  Фото:pixabay.com
Оценку качества прошли восемь государственных организаций

В Бурятии подведены итоги мониторинга деятельности государственных учреждений культуры и искусства по оказанию услуг населению в 2019 году. Независимую оценку качества оказанных услуг населению прошли восемь государственных организаций культуры.

В их число вошли Национальный музей Бурятии, Этнографический музей народов Забайкалья, Кяхтинский краеведческий музей имени академика Обручева, Национальная библиотека республики, Республиканская детско-юношеская библиотека, Бурятский академический театр оперы и балета, Бурятский академический театр драмы имени Хоца Намсараева, Государственный русский драматический театр имени Бестужева.

В опросе приняли участие 4800 получателей или потенциальные получатели услуг государственных организаций в сфере культуру. На вопросы анкеты можно было ответить в бумажном варианте и в интернете на официальном сайте.

Специалисты изучили открытые данные. По итогам анализа и оценки качества специалисты определили лучшие организации. Первое место занял Национальный музей Бурятии с результатом 99,76 % достижения максимального значения баллов; на втором - Республиканская детско-юношеская библиотека» – 97,74 %; на третьем - Национальная библиотека республики– 96,66 %, сообщает Республиканская детско-юношеская библиотека.

культура
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Бурятский Джеки Чан» разрубил полено в кувырке
«Бурятский Джеки Чан» разрубил полено в кувырке
Общество, 24.01.2020
Арсалан Аюшеев удивил пользователей соцсетей новым эффектным трюком с топором
Индийская компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ
Индийская компания «Меданта» зарегистрировала собственную компанию в Улан-Удэ
Общество, 24.01.2020
По предварительным расчётам, сумма инвестиций в республику составит минимум 500 млн рублей
На вокзале в Улан-Удэ у жителя Иркутской области украли телефон
На вокзале в Улан-Удэ у жителя Иркутской области украли телефон
Общество, 24.01.2020
Злоумышленником оказался другой житель Иркутской области
В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры
В Бурятии оценили качество оказания услуг организаций культуры
Общество, 24.01.2020
Оценку качества прошли восемь государственных организаций
Известный критик Нияз Игламов провёл лекцию для актёров улан-удэнских театров
Известный критик Нияз Игламов провёл лекцию для актёров улан-удэнских театров
Общество, 24.01.2020
Лекция затронула разные аспекты актёрского мастерства
Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса
Медицинские учреждения Забайкалья готовы на случай вспышки коронавируса
Общество, 24.01.2020
В регионе проведены дополнительные занятия и инструктажи с медицинским персоналом
В Бурятии спасатели зарегистрировали 3 незаконных съезда на лёд
В Бурятии спасатели зарегистрировали 3 незаконных съезда на лёд
Общество, 24.01.2020
Опасные места были ограждены специальной лентой
Александр Богомоев вышел в финал турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Александр Богомоев вышел в финал турнира Гран-при «Иван Ярыгин»
Общество, 24.01.2020
Также прошла в финал соревнований Мария Кузнецова
Сотрудники спецназа забайкальского УФСИН провели уроки мужества
Сотрудники спецназа забайкальского УФСИН провели уроки мужества
Общество, 24.01.2020
Детям продемонстрировали фильм, посвящённый службе в спецназе уголовно-исполнительной системы
В Улан-Удэ задержали мужчину, расплачивавшегося в магазинах чужой картой
В Улан-Удэ задержали мужчину, расплачивавшегося в магазинах чужой картой
Общество, 24.01.2020
Злоумышленника опознали горожане по кадрам с записи видеокамер
В Бурятии чиновника уволили за сокрытие доходов
В Бурятии чиновника уволили за сокрытие доходов
Общество, 24.01.2020
Районного чиновника уволили в связи с утратой доверия
В Маньчжурии пытаются помочь мужчине, предположительно, из Бурятии
В Маньчжурии пытаются помочь мужчине, предположительно, из Бурятии
Общество, 24.01.2020
Мужчина живёт на чердаке одной из гостиниц города
В Бурятии 1,5 тысячи военных обеспечат доставку продовольствия на полигоны
В Бурятии 1,5 тысячи военных обеспечат доставку продовольствия на полигоны
Общество, 24.01.2020
Военнослужащие доставят топливо, боеприпасы и продукты питания

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^