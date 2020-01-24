В Бурятии спасатели зарегистрировали 3 незаконных съезда на лёд

Общество, Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Опасные места были ограждены специальной лентой



Вчера в ходе мониторинга ледовой обстановки на реке Селенга в Тарбагатайском районе Бурятии инспекторами выявлено три несанкционированных съезда на водоём. Опасные места ограждены специальной лентой, также выставлен предупреждающий аншлаг, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.



- Проверили места, где высок риск провала людей и техники под лёд - это традиционно сложившиеся места лова рыбы, самостоятельно проторённые дороги по льду водоёма, участки береговой линии у населённых пунктов и мест отдыха, - рассказывает старший государственный инспектор группы патрульной службы ГИМС МЧС России Улан-Удэнского инспекторского участка Пётр Чистяков.



Всего на территории республики функционирует 5 переправ:

- Лесовозная (посёлок Ильинка, Прибайкальский район),

- Мостовая (Улан-Удэ),

- Усть-Чикойская (посёлок Новоселенгинск, Селенгинский район),

- Муйский район (село Усть-Муя),

- Татауровская (посёлок Татаурово, Прибайкальский р-н).

