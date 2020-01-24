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В Бурятии спасатели зарегистрировали 3 незаконных съезда на лёд

В Бурятии спасатели зарегистрировали 3 незаконных съезда на лёд
Общество,  Фото:ГУ МЧС по Бурятии
Опасные места были ограждены специальной лентой

Вчера в ходе мониторинга ледовой обстановки на реке Селенга в Тарбагатайском районе Бурятии инспекторами выявлено три несанкционированных съезда на водоём. Опасные места ограждены специальной лентой, также выставлен предупреждающий аншлаг, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

- Проверили места, где высок риск провала людей и техники под лёд - это традиционно сложившиеся места лова рыбы, самостоятельно проторённые дороги по льду водоёма, участки береговой линии у населённых пунктов и мест отдыха, - рассказывает старший государственный инспектор группы патрульной службы ГИМС МЧС России Улан-Удэнского инспекторского участка Пётр Чистяков.

Всего на территории республики функционирует 5 переправ:
- Лесовозная (посёлок Ильинка, Прибайкальский район),
- Мостовая (Улан-Удэ),
- Усть-Чикойская (посёлок Новоселенгинск, Селенгинский район),
- Муйский район (село Усть-Муя),
- Татауровская (посёлок Татаурово, Прибайкальский р-н).
МЧС
 
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