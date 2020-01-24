В Иркутске состоится чемпионат Сибири по настольному теннису

Соревнования являются отборочными на чемпионат России



В Иркутске состоятся чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису. Чемпионат будет проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе ИНЦ СО РАН с 25 по 28 января, первенство – с 30 января по 2 февраля.



В программу чемпионата и первенства СФО включены: соревнования мужских и женских команд, а также личные соревнования мужчин и женщин в одиночных и парных разрядах, смешанном парном разряде. Главный судья соревнований – Лариса Ганихина.



Ожидается, что в чемпионате Сибири будут участвовать не менее 80 сильнейших спортсменов из десяти регионов. От Иркутской области планируют принять участие около 40 теннисистов, среди которых мастера спорта России Александр Некрасов, Людмила Швайко и Кристина Мирошкина. Основную конкуренцию на чемпионате СФО спортсменам региона составят представители Алтайского, Красноярского краёв; Кемеровской, Новосибирской областей.



Чемпионат Сибирского федерального округа является отборочным на чемпионат России по настольному теннису, который пройдёт в Москве с 24 февраля по 2 марта. В чемпионате страны смогут принять участие мужская и женская команды, показавшие наилучший результат на соревнованиях в Иркутске, а также два спортсмена и две спортсменки, победившие на чемпионате Сибири.



Командные соревнования чемпионата Сибири начнутся в 10:00 часов 25 января. Личные соревнования проводятся с 26 по 28 января, начало – в 10:00.



В первенстве Сибири планируют участвовать свыше 80 спортсменов 2002 года рождения и младше из девяти регионов. По итогам турнира мужская и женская команды, а также два спортсмена и две спортсменки, победившие на СФО, получат право участвовать в первенстве России, которое состоится с 30 марта по 5 апреля.



Командные соревнования первенства Сибири стартуют в 10:00 часов 30 января. Личные соревнования состоятся с 31 января по 2 февраля, начало – в 10:00 часов. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.



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