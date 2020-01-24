Пьяный мужчина попал в ДТП на большегрузе
В Омске накануне в полицию поступила информация о ДТП: водитель грузового «Мерседеса», наехал на припаркованный автомобиль «DAF» и скрылся с места происшествия. Ориентировка была передана всем экипажам ДПС.
Одним из экипажей заметил «Мерседес». Водитель большегруза проигнорировал требование инспекторов об остановке и, увеличив скорость, продолжил движение. Для остановки машины сотрудники ГИБДД применили огнестрельное оружие. После повреждения шести колёс автомобиль был остановлен.
Выяснилось, что большегрузом управлял житель Иркутской области с явными признаками алкогольного опьянения. При проведении освидетельствования у него были обнаружены пары алкоголя в количестве 0,374 мг/л.
- В отношении нарушителя возбуждены административные делопроизводства. За оставление места ДТП судьёй Ленинского районного суда Омска мужчине назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год, - сообщили в пресс-службе УМВД по Омской области.
Как сообщал «Байкал-Daily», также на днях в Санкт-Петербурге задержали другого жителя Иркутской области, подозреваемого в краже картины. Когда мужчина пытался скрыться с места преступления, он упал и сломал ногу.
Жителя Иркутской области задержали в Омске после погони со стрельбой
Общество, Фото:
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