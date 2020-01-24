Сотрудники спецназа забайкальского УФСИН провели уроки мужества

В завершении мероприятия от школьников представителям «Кодара» поступило предложение – стать одним из героев статьи для школьной газеты, сообщает пресс-служба УФСИН России по Забайкальскому краю.







Сотрудники отдела специального назначения «Кодар» УФСИН России по Забайкальскому краю провели очередной «Урок мужества» для учеников старших классов средней общеобразовательной школы № 9.Организаторы отмечают, что встречи бойцов «Кодара» с ребятами всегда проходят очень интересно и оживлённо. Гости рассказывают ученикам о геройских поступках, обращая внимание на преданность своему делу, народу и Родине, способах укрепления физического здоровья и достижения высоких спортивных результатов, службе в уголовно-исполнительной системе и важных человеческих качествах, которыми, по мнению сотрудников, должны обладать все без исключения.Призывы к взаимоуважению, доблести, чести, трудолюбию, отзывчивости и воспитанности принимались учащимися очень положительно. В ответ дети даже приводили примеры из собственной жизни, когда они проявили то или иное качество, невольно подтверждая тот факт, что подрастающее поколение очень достойное.- Мне очень интересно общаться с замечательными людьми - сотрудниками отдела специального назначения. Именно с таких людей я хочу брать пример. Они сильные и надёжные, какими и должны быть настоящие мужчины. Не так просто быть достойным офицером, но после окончания школы мне хочется добиться именно этого. Уверен, что смогу дойти до поставленной цели и, возможно, стать коллегой представителей этой непростой, но достойной восхищения профессии, - отметил учащийся Владимир.Не мало вопросов вызвал у ребят продемонстрированный офильм, посвящённый службе в спецназе уголовно-исполнительной системы. Основная часть из них касалась параметров, по которым проходит отбор в спецназ, требования, предъявляемые к кандидатам на службу, наличие испытаний, которые должен выдержать тот, кто решит связать свою жизнь со службой в уголовно-исполнительной системе.