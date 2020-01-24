В Иркутске проходит Сибирский фестиваль робототехники

Его участниками стали около 800 юных инженеров
23 января в Иркутске стартовал VII Сибирский робототехнический фестиваль «РобоСиб». Участниками мероприятия в «Сибэкспоцентре» стали около 800 школьников и учащихся профессиональных технических учебных заведений в возрасте от 6 до 17 лет. Это юные инженеры из Иркутска, Братска, Ангарска, Шелехова, Черемхово, Слюдянки, Усолья-Сибирского и других населённых пунктов Иркутской области, Республики Бурятия, Красноярского края, Самары и Санкт-Петербурга. Впервые принимает участие команда из Китая.
- Фестиваль «РобоСиб» – это большое и яркое, запоминающееся событие не только для его юных участников, но и для их родителей и гостей соревнований. С каждым годом мы отмечаем рост интереса школьников и студентов к робототехническим дисциплинам, их стремление к изучению инженерной науки, желание попробовать себя в будущем в профессиях, связанных с ключевыми отраслями промышленности – такими как энергетика, металлургия, машиностроение. Мы уверены, что юные инженеры со временем внесут свой вклад в развитие российской промышленности, – отметила директор по связям с общественностью компании «En+ Group», организатора фестиваля, Татьяна Драчук.
Робототехники соревнуются в девяти дисциплинах. Победители отдельных направлений примут участие в XII всероссийском технологическом фестивале «РобоФест», который пройдёт в Москве с 18 по 21 марта 2020 года, а также в соревнованиях «FIRST Russia Robotics Championship» в Красноярске с 13 по 15 февраля.
Помимо основной программы на фестивале работает образовательная программа от «Lego Education», проходят мастер-классы. Кроме того, открыта выставка от музея занимательной науки «Экспериментарий» по темам «Электричество и магнетизм», «Оптика», «Жидкости и газы». Вместе с Иркутским планетарием гости фестиваля построят гигантскую модель Солнечной системы, а с сотрудниками Байкальского интерактивного экологического центра создадут проект города будущего. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутске проходит Сибирский фестиваль робототехники
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