Злоумышленника опознали горожане по кадрам с записи видеокамер
Как сообщал «Байкал-Daily», 19 января в полицию Октябрьского района Улан-Удэ обратилась женщина с заявлением о краже восьми тысяч рублей со счёта утерянной кредитной карты. Неизвестный расплатился чужими деньгами за покупки в продуктовых магазинах на улице Ключевской.
Благодаря материалам с камер видеонаблюдения, изъятым в торговых точках, показанных в СМИ и соцсетях, горожане смогли опознать подозреваемого, а полицейские установили его личность и произвели задержание.
Им оказался 50-летний неработающий житель Улан-Удэ. Он пояснил, что, нашёл банковскую карту и решил использовать её в личных целях.
За мошенничество возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Улан-Удэ задержали мужчину, расплачивавшегося в магазинах чужой картой
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