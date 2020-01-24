Районного чиновника уволили в связи с утратой доверия
Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Баргузинского райсуда, который признал незаконным расторжение трудового договора по инициативе работника – муниципального служащего - и постановил изменить формулировку увольнения «на увольнение в связи с утратой доверия».
- В ходе прокурорской проверки выяснилось, что муниципальный служащий подал недостоверные и неполные сведения о доходах и имуществе. Чиновник скрыл сведения о наличии нескольких счетов в банках, не указал деньги, поступившие на счета в банке, превышающие размер совокупного дохода за отчётный период и два предшествующих года, не указал имущество, находящееся на праве пользования и на праве собственности, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.
В июне прошлого года прокурор направил информацию о нарушениях в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации района. В июле чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Однако прокурор посчитал увольнение работника незаконным, поскольку предоставление недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение в связи с утратой доверия.
Баргузинский суд постановил, что администрация, действительно, не имела право увольнять чиновника по собственному желанию. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Бурятии согласилась с решением суда.
В Бурятии чиновника уволили за сокрытие доходов
Общество, Фото:
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