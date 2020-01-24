В Бурятии чиновника уволили за сокрытие доходов

Районного чиновника уволили в связи с утратой доверия



Верховный суд Бурятии оставил без изменения решение Баргузинского райсуда, который признал незаконным расторжение трудового договора по инициативе работника – муниципального служащего - и постановил изменить формулировку увольнения «на увольнение в связи с утратой доверия».



- В ходе прокурорской проверки выяснилось, что муниципальный служащий подал недостоверные и неполные сведения о доходах и имуществе. Чиновник скрыл сведения о наличии нескольких счетов в банках, не указал деньги, поступившие на счета в банке, превышающие размер совокупного дохода за отчётный период и два предшествующих года, не указал имущество, находящееся на праве пользования и на праве собственности, - сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.



В июне прошлого года прокурор направил информацию о нарушениях в комиссию по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации района. В июле чиновник подал заявление об увольнении по собственному желанию.



Однако прокурор посчитал увольнение работника незаконным, поскольку предоставление недостоверных или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение в связи с утратой доверия.



Баргузинский суд постановил, что администрация, действительно, не имела право увольнять чиновника по собственному желанию. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Бурятии согласилась с решением суда.



