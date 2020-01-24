В Бурятии 1,5 тысячи военных обеспечат доставку продовольствия на полигоны

Кроме того, специалисты-хлебопеки мобильного хлебозавода в полевых условиях изготовят более 1,5 тонн хлебных изделий.





В Бурятии более 1,5 тысяч военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения (МТО) совершат марши на общевойсковые полигоны в рамках полевого выхода.Военнослужащие совершат многокилометровые марши на штатной технике в заданные районы, отработав задачи по отражению нападения группы условных террористов.Специалисты МТО с использованием специальных автоцистерн выполнят доставку питьевой воды на позиции мотострелковых, танковых подразделений.Помимо этого, военнослужащие развернут в полевых условиях базу материально-технического обеспечения, военные водители с использованием грузовых автомобилей осуществят доставку передовым подразделениям около 700 тонн грузов различного назначения, в том числе боеприпасы и более 500 тонн топлива.Для помывки личного состава будет развёрнута новейшая передвижная полевая баня (ППБ-32), в которой в автономном режиме работы могут принять душ более 120 человек, а благодаря использованию внедорожного шасси техника способна выполнять поставленные задачи в любых условиях, что значительно сокращает время на обеспечение подразделений банным комплексом в поле.Всего к учению будет привлечено более 1,5 тыс. военнослужащих, задействовано свыше 400 единиц автомобильной и специальной техники, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.