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Бурятский вуз выберет себе талисман

Бурятский вуз выберет себе талисман
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
ВСГУТУ объявил о проведении конкурса по созданию талисмана университета

Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления объявил о проведении творческого конкурса «Талисман ВСГУТУ». Конкурс проводится среди учащихся вуза с целью создания талисмана университета для дальнейшего использования его в рекламных и некоммерческих целях.

Талисманом может быть любой существующий или вымышленный персонаж животного мира, который должен:
- быть оригинальной авторской разработкой;
- способствовать продвижению идеалов вуза;
- символизировать для общественности образ вуза и его особенности, вызывать позитивные эмоции;
- быть технологичным, то есть подразумевать: возможность использования талисмана в одном цвете, возможность масштабирования талисмана для нанесения на сувенирную продукцию, возможность анимировать талисман.

Приём заявок и эскизных проектов продлится до 1 марта этого года.

Победитель конкурса получит 10 000 рублей. Всех участников конкурса наградят сертификатами и памятными призами. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.
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