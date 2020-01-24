Бурятский вуз выберет себе талисман

ВСГУТУ объявил о проведении конкурса по созданию талисмана университета



Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления объявил о проведении творческого конкурса «Талисман ВСГУТУ». Конкурс проводится среди учащихся вуза с целью создания талисмана университета для дальнейшего использования его в рекламных и некоммерческих целях.



Талисманом может быть любой существующий или вымышленный персонаж животного мира, который должен:

- быть оригинальной авторской разработкой;

- способствовать продвижению идеалов вуза;

- символизировать для общественности образ вуза и его особенности, вызывать позитивные эмоции;

- быть технологичным, то есть подразумевать: возможность использования талисмана в одном цвете, возможность масштабирования талисмана для нанесения на сувенирную продукцию, возможность анимировать талисман.



Приём заявок и эскизных проектов продлится до 1 марта этого года.



Победитель конкурса получит 10 000 рублей. Всех участников конкурса наградят сертификатами и памятными призами. Об этом сообщает пресс-служба ВСГУТУ.

