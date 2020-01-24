В Забайкалье мужчина угнал машину у своего приятеля

Он хотел на неё доехать до дома после застолья



В среду в отдел полиции Читы обратился местный житель и сообщил об угоне автомашины «Тойота Королла» стоимостью 200 тысяч рублей.



Накануне происшествия заявитель распивал со своим знакомым спиртные напитки у себя дома. Утром следующего дня хозяин обнаружил отсутствие гостя и своей автомашины, которая стояла во дворе. Связавшись со своим приятелем, заявитель выяснил, что машина находится у него. Своими силами вернуть автомобиль потерпевшему не удалось, и он обратился в полицию.



Сотрудники уголовного розыска задержали 26-летний подозреваемого жителя Карымского района.



Мужчина доставлен в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что на угнанной иномарке он поехал домой и бросил её недалеко от посёлка Дарасун.



За неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



Машина изъята и возвращена владельцу в технически исправном состоянии.





