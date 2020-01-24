Он хотел на неё доехать до дома после застолья
В среду в отдел полиции Читы обратился местный житель и сообщил об угоне автомашины «Тойота Королла» стоимостью 200 тысяч рублей.
Накануне происшествия заявитель распивал со своим знакомым спиртные напитки у себя дома. Утром следующего дня хозяин обнаружил отсутствие гостя и своей автомашины, которая стояла во дворе. Связавшись со своим приятелем, заявитель выяснил, что машина находится у него. Своими силами вернуть автомобиль потерпевшему не удалось, и он обратился в полицию.
Сотрудники уголовного розыска задержали 26-летний подозреваемого жителя Карымского района.
Мужчина доставлен в отдел полиции. Стражи порядка выяснили, что на угнанной иномарке он поехал домой и бросил её недалеко от посёлка Дарасун.
За неправомерное завладение транспортным средством возбуждено уголовное, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Машина изъята и возвращена владельцу в технически исправном состоянии.
В Забайкалье мужчина угнал машину у своего приятеля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Опасные места были ограждены специальной лентой
Пьяный мужчина попал в ДТП на большегрузе
Также прошла в финал соревнований Мария Кузнецова
Детям продемонстрировали фильм, посвящённый службе в спецназе уголовно-исполнительной системы
Злоумышленника опознали горожане по кадрам с записи видеокамер
Районного чиновника уволили в связи с утратой доверия
Мужчина живёт на чердаке одной из гостиниц города
Военнослужащие доставят топливо, боеприпасы и продукты питания
Он хотел на неё доехать до дома после застолья
У них изъято около 4 кг синтетических наркотиков
Видео назвали «Таёжный танец со спецэффектом»
Республика расположилась на четвёртой строчке рейтинга
Фильм покажут сегодня, 24 января
Пьяный отец бил малыша головой о печь
От осколков женщину с ребёнком спасла ёлка