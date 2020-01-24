В Улан-Удэ стартует кубок по уличному футболу

Финал соревнований состоится 16 февраля



25 января в Улан-Удэ стартует Зимний кубок Машзавода по стрит-футболу. Формат игры – 6 на 6 (5 игроков в поле, 1 на воротах), на снегу.



23 января состоялась жеребьёвка команд, по результатам которой заявившиеся команды были распределены по двум группам – «А» и «В», по пять команд в каждой.



Игры будут проходить по выходным в парке культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева на футбольном поле рядом со школой №36. 15 февраля будут разыграны полуфиналы. Финал и матч за третье место состоятся 16 февраля. Об этом сообщает паблик «Кубок МЗД».



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