В Иркутске вынесли приговор банде наркоторговцев









С учётом позиции государственного обвинения, в зависимости от роли и степени участия каждого, суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.







На основании собранных следователями Иркутской области доказательств судом постановлен обвинительный приговор в отношении четырёх членов организованной преступной группы, признанных виновными в незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.На протяжении нескольких месяцев наркокурьеры через интернет-магазин распространяли наркотики с помощью закладок в пригороде Иркутска, на территории лесных массивов поселков Маркова и Ново-Разводная.Противоправная деятельность подозреваемых в возрасте от 19 до 27 лет пресечена сотрудниками полиции в сентябре 2018 года. В ходе следствия из было изъято около 4 килограммов наркотиков общей стоимостью порядка 4 миллионов рублей.Во время обысков квартир наркоторговцев оперативники обнаружили и изъяли весы, сим-карты, мобильные телефоны и иные вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к противоправной деятельности.Один из подозреваемых с поличным был задержан на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Слюдянском районе. Во время досмотра его автомобиля сыщики обнаружили 600 гр. запрещённого вещества, именуемого как «скорость».Уголовное дело, возбуждённое по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», расследованное в полном объёме с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.