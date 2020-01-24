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В Иркутске вынесли приговор банде наркоторговцев

В Иркутске вынесли приговор банде наркоторговцев
Общество,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У них изъято около 4 кг синтетических наркотиков

На основании собранных следователями Иркутской области доказательств судом постановлен обвинительный приговор в отношении четырёх членов организованной преступной группы, признанных виновными в незаконном сбыте синтетических наркотиков в особо крупном размере.

На протяжении нескольких месяцев наркокурьеры через интернет-магазин распространяли наркотики с помощью закладок в пригороде Иркутска, на территории лесных массивов поселков Маркова и Ново-Разводная.

Противоправная деятельность подозреваемых в возрасте от 19 до 27 лет пресечена сотрудниками полиции в сентябре 2018 года. В ходе следствия из было изъято около 4 килограммов наркотиков общей стоимостью порядка 4 миллионов рублей.


Во время обысков квартир наркоторговцев оперативники обнаружили и изъяли весы, сим-карты, мобильные телефоны и иные вещественные доказательства, подтверждающие причастность задержанных к противоправной деятельности.

Один из подозреваемых с поличным был задержан на контрольно-пропускном пункте полиции «Рубеж» в Слюдянском районе. Во время досмотра его автомобиля сыщики обнаружили 600 гр. запрещённого вещества, именуемого как «скорость».

Уголовное дело, возбуждённое по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств», расследованное в полном объёме с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд.

С учётом позиции государственного обвинения, в зависимости от роли и степени участия каждого, суд приговорил подсудимых к лишению свободы на срок от 5 до 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Иркутск наркотики
 
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