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Видео с медведем, попавшим в фотоловушку в Бурятии, победило в конкурсе

Видео с медведем, попавшим в фотоловушку в Бурятии, победило в конкурсе
Общество, 
Видео назвали «Таёжный танец со спецэффектом»

С 9 сентября до 25 января 2019 года проходил V сезон национального конкурса «Фотоловушка-2019». В нём участвовали российские природоохранные организации, целью деятельности которых является сохранение живой природы. Они представили на конкурс уникальные в своём роде фотоизображения и видеоматериалы из жизни представителей фауны, полученные с помощью фотоловушек.

Работы Байкальского заповедника были представлены в номинациях «Хищники» и «Другие животные»: «Таёжный танец со спецэффектом», «Как же эта штука открывается?», «Уберите камеру, не снимайте меня…».

Победителем в номинации «Видео. Хищники» стал видеоролик «Таёжный танец со спецэффектом». Он был снят фотоловушкой в июле 2019 года на границе Байкальского заповедника, у реки Переемная в Кабанском районе Бурятии. На этом участке ведутся постоянные наблюдения – выполняется программа мониторинга бурого медведя.

На видеокадрах изображён медведь, который чешет спину о дерево. Видео длится всего 10 секунд.


С помощью фотоловушек научные сотрудники получают важные данные: время выхода из берлоги, время последней встречи медведей перед зимним сном, их физиологическое состояние, в том числе упитанность, сроки прохождения гона и многое другое.

Церемония награждения победителей состоялась 17 января в рамках открытия общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия». Представителю Байкальского заповедника был вручен приз – годовая подписка на журнал «Магия настоящего Сафари», сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



животные заповедник
 
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