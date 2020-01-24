Республика расположилась на четвёртой строчке рейтинга
Иностранные туристы прошлой осенью чаще всего путешествовали в Москву и окрестности, Санкт-Петербург, Калининградскую и Иркутскую области, а также в Бурятию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.Me.
Сервис составил рейтинг 20 регионов страны, которыми больше всего интересовались иностранные туристы.
Первые три строчки сохранили за собой Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область. Бурятия и Иркутская область замкнули топ-5, по сравнению с летним рейтингом они поменялись местами.
Бурятия вошла в пятёрку популярных у иностранных туристов регионов
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