Бурятия вошла в пятёрку популярных у иностранных туристов регионов

Республика расположилась на четвёртой строчке рейтинга



Иностранные туристы прошлой осенью чаще всего путешествовали в Москву и окрестности, Санкт-Петербург, Калининградскую и Иркутскую области, а также в Бурятию, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование картографического сервиса Maps.Me.



Сервис составил рейтинг 20 регионов страны, которыми больше всего интересовались иностранные туристы.



Первые три строчки сохранили за собой Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область. Бурятия и Иркутская область замкнули топ-5, по сравнению с летним рейтингом они поменялись местами.





