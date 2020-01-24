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Гусиноозёрск примет второй этап кубка Бурятии по спортивному туризму

Гусиноозёрск примет второй этап кубка Бурятии по спортивному туризму
Общество,  Фото:пресс-служба федерации спортивного туризма РБ
Заявки принимаются по 13 февраля

С 15 по 16 февраля в Бурятии пройдёт второй этап кубка республики по спортивному туризму – в Гусиноозёрске состоятся открытые городские соревнования по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях.

Место проведения станет спортивный зал основной общеобразовательной школы №6, оборудованный на средства гранта, выделенного министерством спорта и молодёжной политики РБ при активном участии специалистов центра допобразования «Сэлэнгэ».

Предварительные заявки в организационный комитет принимаются не позднее 12:00 часов 13 февраля. Об этом сообщает федерация спортивного туризма Бурятии.

Возрастное ограничение 0+
спортивный туризм кубок соревнования спорт Гусиноозерск Селенгинский район Бурятия
 
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