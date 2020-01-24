Фильм покажут сегодня, 24 января
В музее истории Улан-Удэ 24 января состоится киновечер. Здесь покажут фильм «Дух улья» режиссёра Виктора Эрисе.
- Далёкая Кастилия 1940 года. Деревня, затерявшаяся среди широких полей, в которых гулко дуют ветра, а плавные изгибы дорог теряются, рассеиваясь где-то у самой кромки горизонта. В деревне стоит большой старинный особняк с обшарпанными стенами и окнами в виде пчелиных сот. А в доме живёт семья: отец, мать, две дочери: Изабель и Ана и их служанка, - говорится в анонсе фильма.
Вход на киновечер свободный.
«Захватите тёплый плед и что-нибудь к чаю», отмечают организаторы.
В музее Улан-Удэ пройдёт киновечер
Общество, Фото:
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