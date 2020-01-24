Забайкалец жестоко избил своего сына, не вытерпев его плача

Пьяный отец бил малыша головой о печь



В Карымском районе Забайкальского края суд приговорил местного жителя к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима за причинение вреда здоровья своему полуторагодовалому ребёнку.



Установлено, что пьяный мужчина находился в тепляке и, не вытерпев плача своего малолетнего ребёнка, избил его. Отец умышленно нанёс не менее 10 ударов в голову малыша. Затем, схватив ребёнка за ворот кофточки, ударил его 2 раза головой о печь.



- В результате жестоких действий родителя, если его можно так назвать, ребёнок провёл в отделении реанимации 4 суток и более 3 недель в больнице. Врачи спасли ребёнку жизнь, но как это скажется на его здоровье в будущем, остаётся только догадываться, - рассказывают в пресс-службе районного суда.



В судебном заседании мужчина с предъявленным обвинением не согласился. Однако у суда было достаточно доказательств для признания его виновным.



Мужчине назначили наказание сроком на 5 лет 6 месяцев лишения свободы, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 5 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



