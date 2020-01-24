«Стёкла все на меня»: Буйный сосед разбил камнем окно улан-удэнки

- Ночью 21 января в полицию поступило сообщение от гражданина о том, что неизвестный мужчина разбил камнем оконное стекло. В настоящее время участковым уполномоченным полиции проводится проверка, ущерб устанавливается, - сообщили в ведомстве.











В паблике «Аноним 03» улан-удэнка рассказала о том, как сосед с верхнего этажа разбил ей окно камнем. Она с семьёй живёт в съёмной квартире на Шишковке. По её словам, соседи сверху выпивают, из квартиры постоянно доносятся крики, ругань, происходят драки. Соседка сверху иногда не пускает своего мужа домой, и тот всю ночь стучится в дверь.- Вчера история повторилась, жена дверь не открывает, и, видимо, он решил камушки в окно ей кидать. И, кстати, их окна как раз над нами. Я с сыном легла спать, муж был в другой комнате, и тут слышу странные звуки, как будто что-то кидают о стену, и тут в наше окно летит булыжник, он пролетает над нами, стёкла все на меня. По счастливой случайности, стояла ёлка, она и задержала большие осколки, - эмоционально написала горожанка.О произошедшем семья заявила в полицию. Также к публикации женщина приложила фотографию камня, который залетел в окно.В пресс-службе МВД по Бурятии «Байкал-Daily» подтвердили информацию об инциденте.