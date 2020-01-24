Встреча прошла в преддверии 100-летия создания комсомольских организаций в Верхнеудинске
23 января в Улан-Удэ прошла встреча комсомольцев 1970-1990 годов с молодёжью. Встреча поколений в формате «живой книги» состоялась в центральной городской библиотеке имени И. Калашникова. Мероприятие проходило в преддверии юбилея – столетия со времени создания комсомольских организаций в Верхнеудинске, которое будет отмечаться в апреле этого года.
Бывшие комсомольцы, секретари райкомов, горкома ВЛКСМ г. Улан-Удэ и обкома ВЛКСМ Бурятии рассказали о работе комсомольских организаций, о своей комсомольской биографии, показали фотографии, личные памятные предметы, экспонаты, ответили на вопросы молодёжи нашего города. В формате живого общения ведущие комсомольские кадры поделились жизненным опытом с активной молодёжью и дали напутствия в достижении поставленных целей. Об этом сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова.
Ветераны комсомола встретились с молодёжью Улан-Удэ
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