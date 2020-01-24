 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

Ветераны комсомола встретились с молодёжью Улан-Удэ

Ветераны комсомола встретились с молодёжью Улан-Удэ
Общество,  Фото:пресс-служба ЦГБ имени И.К. Калашникова
Встреча прошла в преддверии 100-летия создания комсомольских организаций в Верхнеудинске

23 января в Улан-Удэ прошла встреча комсомольцев 1970-1990 годов с молодёжью. Встреча поколений в формате «живой книги» состоялась в центральной городской библиотеке имени И. Калашникова. Мероприятие проходило в преддверии юбилея – столетия со времени создания комсомольских организаций в Верхнеудинске, которое будет отмечаться в апреле этого года.

Бывшие комсомольцы, секретари райкомов, горкома ВЛКСМ г. Улан-Удэ и обкома ВЛКСМ Бурятии рассказали о работе комсомольских организаций, о своей комсомольской биографии, показали фотографии, личные памятные предметы, экспонаты, ответили на вопросы молодёжи нашего города. В формате живого общения ведущие комсомольские кадры поделились жизненным опытом с активной молодёжью и дали напутствия в достижении поставленных целей. Об этом сообщает пресс-служба центральной городской библиотеки имени И.К. Калашникова.
библиотека встреча комсомол Улан-Удэ Бурятия молодежь
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Закаменском районе Бурятии началась зимняя спартакиада
В Закаменском районе Бурятии началась зимняя спартакиада
Общество, 24.01.2020
Спортсмены соревнуются в 8 дисциплинах
Байкальский Дед Мороз вошёл в десятку лучших в России
Байкальский Дед Мороз вошёл в десятку лучших в России
Общество, 24.01.2020
Он входит в топ-10 рейтинга уже третий год подряд
Детский дом из Бурятии стал призёром конкурса сайтов
Детский дом из Бурятии стал призёром конкурса сайтов
Общество, 24.01.2020
В нём приняли участие почти 300 организаций из разных регионов страны
Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису
Забайкалье выиграло чемпионат ДФО по настольному теннису
Общество, 24.01.2020
Женская сборная региона стала победителем соревнований в Якутске
В Иркутске проходит Сибирский фестиваль робототехники
В Иркутске проходит Сибирский фестиваль робототехники
Общество, 24.01.2020
Его участниками стали около 800 юных инженеров
Россияне смогут получить бесплатный доступ к «ВКонтакте» и «Яндексу»
Россияне смогут получить бесплатный доступ к «ВКонтакте» и «Яндексу»
Общество, 24.01.2020
Составлен предварительный перечень сайтов, доступ к которым могут сделать бесплатным даже при нулевом балансе
В школах Улан-Удэ проведут урок памяти «Блокадный хлеб»
В школах Улан-Удэ проведут урок памяти «Блокадный хлеб»
Общество, 24.01.2020
Также к акции присоединятся и детские сады
В Улан-Удэ открылась выставка художницы Зинаиды Барковой
В Улан-Удэ открылась выставка художницы Зинаиды Барковой
Общество, 24.01.2020
В своих картинах художница показывает исчезающую красоту живой природы
Улан-удэнец отсудил компенсацию после отравления шаурмой
Улан-удэнец отсудил компенсацию после отравления шаурмой
Общество, 24.01.2020
Во время проверок управление Роспотребнадзора выявило грубые санитарные нарушения в павильоне  
В Забайкалье жители Китая пытались подкупить полицейских
В Забайкалье жители Китая пытались подкупить полицейских
Общество, 24.01.2020
У туристов отсутствовал полис медицинского страхования
В Иркутске открылась после ремонта муниципальная баня
В Иркутске открылась после ремонта муниципальная баня
Общество, 24.01.2020
Баня пользуется спросом у населения


Таможенники Бурятии передали коллегам из Монголии 2300 снимков грузового транспорта
Таможенники Бурятии передали коллегам из Монголии 2300 снимков грузового транспорта
Общество, 24.01.2020
Накануне международного дня таможенника Бурятская таможня рассказала об итогах сотрудничества с монгольскими коллегами

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^