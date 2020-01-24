В Иркутске дайвер нашёл в реке ящик с патронами



В дежурную часть полиции обратился 31-летний сотрудник одного из дайвинг-клубов Иркутска. Мужчина рассказал, что во время очередного погружения в воду в районе Иркутного моста на глубине около трёх метров дайвер обнаружил металлическую коробку. В затонувшем ящике находились боеприпасы.



Экспертиза показала, что содержимым ящика являются боевые патроны автомата Калашникова.



В соответствии с действующим законодательством в случае добровольной сдачи находящегося на руках арсенала граждане освобождаются от уголовной ответственности за их незаконное хранение. За добровольную сдачу оружия предоставляются денежные выплаты в размере от 1 до 8 тысяч рублей в зависимости от вида оружия, а также его исправности, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Приём оружия за денежное вознаграждение осуществляется во всех отделах полиции и подразделениях Росгвардии. Так, за газовый пистолет выплата может составить до 2500 рублей, за гладкоствольное оружие – до 5000, за нарезное – до 8000 рублей. Стоимость боеприпасов от 10 до 20 рублей, в зависимости от калибра.



