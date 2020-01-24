Жителям Бурятии через громкоговоритель рассказывали о пожарной безопасности

С начала 2020 года работниками Государственной пожарной службы Бурятии был пройдён 3871 дом, 239 мест проживания социально-опасных граждан и 329 мест проживания социально-незащищённых граждан.







Всего мерам пожарной безопасности в районах республики было обучено 8421 человек, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС по Бурятии.

22 января в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии силами караула №1 пожарной части №16 был проведён пожарно-профилактический рейд. Пока по улицам села ездил пожарный автомобиль, через говорящее устройство которого транслировались записи о правилах пожарной безопасности, огнеборцы инструктировали прохожих, заходили в дома и квартиры.- С начала 2020 года в Джидинском районе мерам пожарной безопасности обучено свыше тысячи человек, - сказала инструктор противопожарной профилактики 9-го Селенгинского отряда ГПС РБ Оксана Лобазерова.