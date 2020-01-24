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«Я никого не бросала, никого не оставляла»: Мать забытой на морозе девочки в Бурятии снялась в передаче на Первом канале

«Я никого не бросала, никого не оставляла»: Мать забытой на морозе девочки в Бурятии снялась в передаче на Первом канале
Общество, 
Женщина хочет вернуть детей, изъятых у неё органами опеки

Жительница Бурятии, которая бросила в середине ноябре свою 1,5-годовалую девочку в сугроб умирать, пришла за помощью на Первый канал. Сообщалось, что она была пьяна в тот вечер. Женщину в итоге лишают родительских прав, двоих её детей уже изъяли из семьи.

Светлана в студии программы «Мужское/Женское» рассказала свою версию произошедшего. Она отрицает свою вину и заявила, что будет до конца бороться за своих детей.

- Я никого не бросала, никого не оставляла и не кидала ни в каком сугробе. Накануне в пятницу мы выпивали с подругой. Мы выпили бутылку водки на двоих, я бы не сказала, что мы упилися, потом пошла до другой подруги. С ребёнком я пошла, я была абсолютно адекватная, - рассказала женщина.

Затем Светлана пошла проверить старшую семилетнюю дочку, которая осталась в тот день у бабушки. А младшую 1,5-годовалую малышку она оставила у бывшей свекрови. По словам матери, девочка в это время спала, а дорога до старшей дочки и обратно заняла у неё двадцать минут.

- Пришла, ни ребёнка, ни свекровки не было. Прошло минут пять, я побежала искать, и всю ночь я бегала искала. До дома приходила несколько раз, смотрела - пришли или нет, - продолжила женщина.

Но затем выяснилось, что бывшая свекровь Светланы выпивает. И в тот день пожилая женщина была нетрезвой.

- Я алкашка. Кто бы мне доверил ребёнка? – вопрошала сама бывшая свекровь.

- Ну так ребёнок спал, я же не думала, что так получится, - оправдывалась в студии Светлана.

Отец 1,5-годовалой девочки Виталий, сожитель Светланы, во время инцидента находился на вахте в лесу. Узнав о происшествии, он сразу приехал в больницу к девочке.

- У меня чуть волосы не выпали, - признался мужчина.

В студию Первого канала мама ребёнка пришла просить о помощи. Она хочет вернуть своих детей.

- Я пришла для того, чтобы мне помогли вернуть детей. Вообще от себя их не отпущу больше. Я не понимаю, почему опека забрала детей, у детей всё есть. Очень скучаю, в душе всякое, и руки на себя хотела наложить. Буду добиваться, добиваться, опускаться не буду. Всё буду делать, чтобы детей вернуть, - сказала Светлана.

В студию пришёл отец старшей девочки Александр. Он сказал, что его родная сестра готова взять опеку над ребёнком. При этом мужчина не вписан в свидетельство о рождении ребёнка.

Выяснилось также, что родители героини были лишены родительских прав. И Светлана воспитывалась со своей сестрой в детдоме.

В конце программы адвокат Александр Тонконог подметил, что женщине может вовсе грозить уголовная ответственность за оставление ребёнка в опасности.

- Если сугубо юридически смотреть, лишение очевидно. Существует и уголовная ответственность за оставление малолетнего ребёнка в опасности. Вы, когда пришли и оставили ребёнка у этой женщины, вы оставили её в опасности. Это очевидно. Следствие должно установить все обстоятельства. В итоге, если вы против своего ребёнка совершили преступление, – это априори лишение родительских прав, без шансов, - сказал юрист.
 


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