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В Бурятии пристав задержал разыскиваемого преступника

В Бурятии пристав задержал разыскиваемого преступника
Общество,  Фото:pixabay.com
Обвиняемый в краже и покушении на совершение преступления скрывался от суда в Кяхте

В Бурятии судебный пристав задержал 47-летнего жителя Кяхты, находящегося в розыске по постановлению суда. Мужчина решил скрыться, и умышленно не являлся на судебные заседания по рассмотрению его дела.

Обвиняемый в покушении на совершение преступления и в краже с проникновением в жилище и причинением значительного ущерба потерпевшему, ранее дважды отбывал наказание в колониях за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

- Хорошая зрительная память и физическая подготовка пристава по ОУПДС помогли ему разузнать разыскиваемого и доставить в отделение МВД по Кяхтинскому району, откуда его этапировали в изолятор временного содержания до назначения судебного заседания, - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.

В прошлом году в Бурятии судебные приставы задержали 161 человек, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Среди задержанных 40 человек числились в списке разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
приставы
 
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