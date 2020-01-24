В Бурятии пристав задержал разыскиваемого преступника

Обвиняемый в краже и покушении на совершение преступления скрывался от суда в Кяхте



В Бурятии судебный пристав задержал 47-летнего жителя Кяхты, находящегося в розыске по постановлению суда. Мужчина решил скрыться, и умышленно не являлся на судебные заседания по рассмотрению его дела.



Обвиняемый в покушении на совершение преступления и в краже с проникновением в жилище и причинением значительного ущерба потерпевшему, ранее дважды отбывал наказание в колониях за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.



- Хорошая зрительная память и физическая подготовка пристава по ОУПДС помогли ему разузнать разыскиваемого и доставить в отделение МВД по Кяхтинскому району, откуда его этапировали в изолятор временного содержания до назначения судебного заседания, - рассказали в пресс-службе управления ФССП по Бурятии.



В прошлом году в Бурятии судебные приставы задержали 161 человек, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда. Среди задержанных 40 человек числились в списке разыскиваемых за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

