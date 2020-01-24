В Чите отец и четверо детей живут в заброшенном здании

Следственное управление назначило доследственную проверку по данному факту



В СМИ Забайкальского края были размещены материалы о проживании четырёх малолетних детей в возрасте от 3 до 11 лет и их отца в ненадлежащих условиях. Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий.



Дети обогреваются открытым огнём, неухоженные. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания.



Сначала семья потеряла жильё, когда супруга забайкальца начала выпивать. Детей тогда пристроили в соццентр. Потом мужчина нашёл нормальную работу, снял дом и забрал ребятишек. Но, так как супруга тратила на алкоголь почти все деньги, семья вновь оказалась на улице, сообщают СМИ.



Руководитель следственного управления по Забайкальскому краю Юрий Русанов по данному факту назначил доследственную проверку, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления.



- В рамках проверки следователи установят обстоятельства и причины, которые привели к указанным последствиям. Следственными органами будут инициированы мероприятия по реабилитации несовершеннолетних - оказанию психологической, медицинской, материальной помощи. Действиям либо бездействию органов опеки, а также органов профилактики будет дана соответствующая правовая оценка, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Ход проверки находится на контроле руководителя следственного управления.

