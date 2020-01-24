В Иркутске осудили таксиста, продававшего героин

Суд приговорил пенсионера к 3,5 годам лишения свободы



Ленинский районный суд Иркутска вынес приговор по уголовному делу в отношении 72-летнего жителя Ингушетии, обвиняемого в незаконном сбыте наркотиков.



В июле 2019 года он оказывал услуги такси на своём автомобиле и незаконно продал героин, массой 0,073 грамма.



В судебном заседании подсудимый вину признал в полном объёме, изъявил желание рассмотреть уголовное дело с применением особого порядка постановки приговора.



Суд с учётом мнения государственного обвинителя назначил ему наказание в виде 3 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.



Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.





