Забайкалец соврал об акте терроризма

Он позвонил в полицию из хулиганских побуждений



В городе Краснокаменске Забайкальского края накануне вечером в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о нахождении в продуктовом магазине предмета, который может представлять опасность.



Полицейские провели обследование торговой точки. В результате ничего подозрительного не обнаружили.



- Стражи порядка установили и задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Выяснилось, местный житель сделал звонок в полицию из хулиганских побуждений. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

