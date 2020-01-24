Он позвонил в полицию из хулиганских побуждений
В городе Краснокаменске Забайкальского края накануне вечером в полицию поступил анонимный звонок с сообщением о нахождении в продуктовом магазине предмета, который может представлять опасность.
Полицейские провели обследование торговой точки. В результате ничего подозрительного не обнаружили.
- Стражи порядка установили и задержали подозреваемого в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Выяснилось, местный житель сделал звонок в полицию из хулиганских побуждений. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец соврал об акте терроризма
Общество, Фото:
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