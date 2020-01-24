Пользователи Сети опознали подозреваемого по ориентировке
В Ангарске полицейские задержали подозреваемого, который похитил сумку у 55-летней женщины. Ключевую роль в этой работе сыграла помощь активных пользователей соцсетей.
Горожане опознали мужчину по фото в ориентировке. Благодаря полученным сведениям сыщикам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за различные преступления 34-летний мужчина.
После задержания молодой человек сознался в содеянном и дал признательные показания.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Сейчас подозреваемый содержится под стражей. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске грабителя задержали благодаря соцсетям
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бродячих животных проверят на бешенство
Мероприятие пройдёт в музее истории города
Жертва мошенника потерял барсетку ещё в августе
Горожанка рассказала об инциденте, случившемся с её племянником
Любителю живописи оказали медицинскую помощь и доставили в отдел полиции
Сельчанин выдал себя подозрительным поведением
Семена будут переданы по заявке образовательного учреждения
«Газификация – это ключевая задача развития экономики территорий», отметила председатель Совета Федерации
Юноша отобрал у пожилой женщины кошелёк
Так, в госархив попали выборы мэра, чемпионат мира по боксу, строительство школ и детских садов
Абитуриенты из республики могут поступить по трём специальностям
Строения находятся на берегу озера
Елена Емельянова снимает фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Акция прошла в двух исправительных учреждениях
Руководителя техникума штрафовали