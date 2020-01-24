В Ангарске грабителя задержали благодаря соцсетям

Пользователи Сети опознали подозреваемого по ориентировке



В Ангарске полицейские задержали подозреваемого, который похитил сумку у 55-летней женщины. Ключевую роль в этой работе сыграла помощь активных пользователей соцсетей.



Горожане опознали мужчину по фото в ориентировке. Благодаря полученным сведениям сыщикам удалось установить личность подозреваемого. Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый за различные преступления 34-летний мужчина.



После задержания молодой человек сознался в содеянном и дал признательные показания.



- Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Сейчас подозреваемый содержится под стражей. Полицейские проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.





