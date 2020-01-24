Мероприятие пройдёт в музее истории города
Горожан приглашают на вечер французской музыки.
1 февраля вечером в музее истории Улан-Удэ будет выступать гитарист, вокалист, путешественник Juel Moreau.
Улан-удэнцев приглашают на вечер французской музыки
Общество, Фото:
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