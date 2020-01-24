Житель Иркутской области сломал ногу при попытке украсть картину на выставке в Санкт-Петербурге

Любителю живописи оказали медицинскую помощь и доставили в отдел полиции



21 января около 11 часов вечера в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что на выставке картин свободных художников кто-то у всех на глазах украл картину и попытался скрыться с места происшествия, но упал.



Полицейские установили, что 27-летний житель Иркутской области, толкнув 59-летнего художника, забрал со стенда картину «Золотая осень» стоимостью 25 тысяч рублей. Однако при попытке скрыться мужчина упал и сломал ногу.



- После оказания медицинской помощи подозреваемый был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Похищенное изъято. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

