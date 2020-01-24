Любителю живописи оказали медицинскую помощь и доставили в отдел полиции
21 января около 11 часов вечера в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение о том, что на выставке картин свободных художников кто-то у всех на глазах украл картину и попытался скрыться с места происшествия, но упал.
Полицейские установили, что 27-летний житель Иркутской области, толкнув 59-летнего художника, забрал со стенда картину «Золотая осень» стоимостью 25 тысяч рублей. Однако при попытке скрыться мужчина упал и сломал ногу.
- После оказания медицинской помощи подозреваемый был доставлен в полицию. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Похищенное изъято. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Житель Иркутской области сломал ногу при попытке украсть картину на выставке в Санкт-Петербурге
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бродячих животных проверят на бешенство
Мероприятие пройдёт в музее истории города
Жертва мошенника потерял барсетку ещё в августе
Горожанка рассказала об инциденте, случившемся с её племянником
Любителю живописи оказали медицинскую помощь и доставили в отдел полиции
Сельчанин выдал себя подозрительным поведением
Семена будут переданы по заявке образовательного учреждения
«Газификация – это ключевая задача развития экономики территорий», отметила председатель Совета Федерации
Юноша отобрал у пожилой женщины кошелёк
Так, в госархив попали выборы мэра, чемпионат мира по боксу, строительство школ и детских садов
Абитуриенты из республики могут поступить по трём специальностям
Строения находятся на берегу озера
Елена Емельянова снимает фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Акция прошла в двух исправительных учреждениях
Руководителя техникума штрафовали