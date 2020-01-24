Сельчанин выдал себя подозрительным поведением
В Прибайкальском районе Бурятии росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками.
На окраине посёлка Турунтаево, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил молодого человека, который подозрительно себя вёл.
Мужчина был задержан росгвардейцами, в ходе проверки документов и досмотра у задержанного правоохранители обнаружили в пакете подозрительное вещество, с характерным запахом дикорастущей конопли.
Задержанный, 27-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции, где признался, что запрещённое вещество собрал для личного употребления в местности Аргалей.
- По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество, весом более 300 граммов, является наркотическим веществом. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.
У жителя Бурятии изъяли пакет с «травкой»
Общество, Фото:
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