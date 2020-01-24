У жителя Бурятии изъяли пакет с «травкой»

Сельчанин выдал себя подозрительным поведением



В Прибайкальском районе Бурятии росгвардейцы задержали мужчину с наркотиками.



На окраине посёлка Турунтаево, находясь на маршруте патрулирования, экипаж группы задержания вневедомственной охраны заметил молодого человека, который подозрительно себя вёл.



Мужчина был задержан росгвардейцами, в ходе проверки документов и досмотра у задержанного правоохранители обнаружили в пакете подозрительное вещество, с характерным запахом дикорастущей конопли.



Задержанный, 27-летний местный житель, был доставлен в отдел полиции, где признался, что запрещённое вещество собрал для личного употребления в местности Аргалей.



- По результатам экспертизы было установлено, что изъятое вещество, весом более 300 граммов, является наркотическим веществом. Органами следствия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, - сообщает пресс-служба Росгвардии Бурятии.

