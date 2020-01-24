Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья

«Газификация – это ключевая задача развития экономики территорий», отметила председатель Совета Федерации



Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала сенаторов от Бурятии и Забайкальского края, которые озвучили вопрос о необходимости газификации регионов. Об этом сообщил Вячеслав Наговицын, сенатор от республики, на своей странице в «Фейсбуке».



- На прошедшем 22 января заседании Совфеда мы вновь подняли вопрос о необходимости газификации Бурятии и Забайкальского края, дальневосточных регионов перед министром Миндальвостокразвития Александром Козловым. Накануне, 21 января, мы обсудили проблему с министром и на заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Министр подтвердил, что неоднократно говорил об этом с губернаторами, в том числе с Алексеем Цыденовым. Затем с сенаторами договорились, что ещё раз, как чрезвычайно актуальную для нашего региона тему, на планерном заседании её поднимет представитель Забайкальского края в Совфеде Баир Жамсуев, - написал он в соцсети.



Сенатор добавил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что газификация – это ключевая задача развития экономики территорий.



- Она поручила включить пункт о газификации в постановление Совета Федерации и в рамках контроля верхней палате и Минвостокразвития необходимо отдельно заняться этой проблемой. Надо повысить конкурентоспособность бизнеса на Дальнем Востоке, - подчеркнула Валентина Матвиенко. Очень рад полному взаимопониманию сенаторов наших дальневосточных регионов, которое должно привести к конкретному результату, - заключил Вячеслав Наговицын.





