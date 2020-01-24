 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья

Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья
Общество,  Фото:pixabay.com
«Газификация – это ключевая задача развития экономики территорий», отметила председатель Совета Федерации

Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко поддержала сенаторов от Бурятии и Забайкальского края, которые озвучили вопрос о необходимости газификации регионов. Об этом сообщил Вячеслав Наговицын, сенатор от республики, на своей странице в «Фейсбуке».

- На прошедшем 22 января заседании Совфеда мы вновь подняли вопрос о необходимости газификации Бурятии и Забайкальского края, дальневосточных регионов перед министром Миндальвостокразвития Александром Козловым. Накануне, 21 января, мы обсудили проблему с министром и на заседании комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Министр подтвердил, что неоднократно говорил об этом с губернаторами, в том числе с Алексеем Цыденовым. Затем с сенаторами договорились, что ещё раз, как чрезвычайно актуальную для нашего региона тему, на планерном заседании её поднимет представитель Забайкальского края в Совфеде Баир Жамсуев, - написал он в соцсети.

Сенатор добавил, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что газификация – это ключевая задача развития экономики территорий.

- Она поручила включить пункт о газификации в постановление Совета Федерации и в рамках контроля верхней палате и Минвостокразвития необходимо отдельно заняться этой проблемой. Надо повысить конкурентоспособность бизнеса на Дальнем Востоке, - подчеркнула Валентина Матвиенко. Очень рад полному взаимопониманию сенаторов наших дальневосточных регионов, которое должно привести к конкретному результату, - заключил Вячеслав Наговицын.


газификация
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отловили собак, напавших на школьника
В Улан-Удэ отловили собак, напавших на школьника
Общество, 24.01.2020
Бродячих животных проверят на бешенство
Улан-удэнцев приглашают на вечер французской музыки
Улан-удэнцев приглашают на вечер французской музыки
Общество, 24.01.2020
Мероприятие пройдёт в музее истории города
Читинец оформил кредит при помощи украденной банковской карты
Читинец оформил кредит при помощи украденной банковской карты
Общество, 24.01.2020
Жертва мошенника потерял барсетку ещё в августе
Родственница пострадавшего от собак мальчика в Улан-Удэ: «Спокойно же загрызть могли»
Родственница пострадавшего от собак мальчика в Улан-Удэ: «Спокойно же загрызть могли»
Общество, 24.01.2020
Горожанка рассказала об инциденте, случившемся с её племянником
Житель Иркутской области сломал ногу при попытке украсть картину на выставке в Санкт-Петербурге
Житель Иркутской области сломал ногу при попытке украсть картину на выставке в Санкт-Петербурге
Общество, 24.01.2020
Любителю живописи оказали медицинскую помощь и доставили в отдел полиции
У жителя Бурятии изъяли пакет с «травкой»
У жителя Бурятии изъяли пакет с «травкой»
Общество, 24.01.2020
Сельчанин выдал себя подозрительным поведением
В Бурятии семена сосны отдадут школам для опытов
В Бурятии семена сосны отдадут школам для опытов
Общество, 24.01.2020
Семена будут переданы по заявке образовательного учреждения
Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья
Валентина Матвиенко поддержала идею газификации Бурятии и Забайкалья
Общество, 24.01.2020
«Газификация – это ключевая задача развития экономики территорий», отметила председатель Совета Федерации
В Улан-Удэ подросток ограбил пенсионерку
В Улан-Удэ подросток ограбил пенсионерку
Общество, 24.01.2020
Юноша отобрал у пожилой женщины кошелёк
Кинолетопись Бурятии пополнилась новыми сюжетами
Кинолетопись Бурятии пополнилась новыми сюжетами
Общество, 24.01.2020
Так, в госархив попали выборы мэра, чемпионат мира по боксу, строительство школ и детских садов
Колледж в Москве выделил для бурятского театра «Ульгэр» 10 целевых мест
Колледж в Москве выделил для бурятского театра «Ульгэр» 10 целевых мест
Общество, 24.01.2020
Абитуриенты из республики могут поступить по трём специальностям  
Беседки на Байкале в Листвянке будут демонтированы
Беседки на Байкале в Листвянке будут демонтированы
Общество, 24.01.2020
Строения находятся на берегу озера
В Бурятии режиссёр ищет двух близняшек для съёмок фильма
В Бурятии режиссёр ищет двух близняшек для съёмок фильма
Общество, 24.01.2020
Елена Емельянова снимает фильм по рассказу Намжила Нимбуева
В колониях Бурятии прошла акция «Блокадный хлеб»
В колониях Бурятии прошла акция «Блокадный хлеб»
Общество, 24.01.2020
Акция прошла в двух исправительных учреждениях
В Бурятии в столовой техникума не было холодильника
В Бурятии в столовой техникума не было холодильника
Общество, 24.01.2020
Руководителя техникума штрафовали

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^