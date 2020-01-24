В Улан-Удэ подросток ограбил пенсионерку

Юноша отобрал у пожилой женщины кошелёк



Вечером 20 января в полицию с заявлением о грабеже обратилась 73-летняя жительница Октябрьского района Улан-Удэ. Женщина сообщила, что продавала на улице у торгового центра домашние сладости, а неизвестный молодой человек выхватил у неё кошелёк, который лежал на импровизированном прилавке рядом с товаром.



В кошельке у пожилой женщины находилась тысяча рублей.



Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний молодой человек, проживающий в Советском районе.



- Подросток ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи, но не был осуждён в связи с тем, что не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Украденный кошелёк у подростка изъят.



По факту грабежа дознавателем возбуждено уголовное дело.

