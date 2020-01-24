Юноша отобрал у пожилой женщины кошелёк
Вечером 20 января в полицию с заявлением о грабеже обратилась 73-летняя жительница Октябрьского района Улан-Удэ. Женщина сообщила, что продавала на улице у торгового центра домашние сладости, а неизвестный молодой человек выхватил у неё кошелёк, который лежал на импровизированном прилавке рядом с товаром.
В кошельке у пожилой женщины находилась тысяча рублей.
Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний молодой человек, проживающий в Советском районе.
- Подросток ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за совершение кражи, но не был осуждён в связи с тем, что не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Украденный кошелёк у подростка изъят.
По факту грабежа дознавателем возбуждено уголовное дело.
В Улан-Удэ подросток ограбил пенсионерку
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бродячих животных проверят на бешенство
Мероприятие пройдёт в музее истории города
Жертва мошенника потерял барсетку ещё в августе
Горожанка рассказала об инциденте, случившемся с её племянником
Любителю живописи оказали медицинскую помощь и доставили в отдел полиции
Сельчанин выдал себя подозрительным поведением
Семена будут переданы по заявке образовательного учреждения
«Газификация – это ключевая задача развития экономики территорий», отметила председатель Совета Федерации
Юноша отобрал у пожилой женщины кошелёк
Так, в госархив попали выборы мэра, чемпионат мира по боксу, строительство школ и детских садов
Абитуриенты из республики могут поступить по трём специальностям
Строения находятся на берегу озера
Елена Емельянова снимает фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Акция прошла в двух исправительных учреждениях
Руководителя техникума штрафовали