Елена Емельянова снимает фильм по рассказу Намжила Нимбуева
Сегодня режиссёр Елена Емельянова, которая снимает фильм «Под вечным синим небом» по рассказу Намжила Нимбуева «Хорэш усь-усь», объявила о том, что ищет двух «актёров» для съёмок в киноленте.
- К апрельским съёмкам фильма по рассказу Намжила Нимбуева разыскиваются «актёры»: два брата, буряты, близняшки или погодки, от 1 до 2,5 лет максимум. Дети могут быть любые по характеру и темпераменту, главное, чтобы не боялись посторонних, - написала она в соцсети.
Режиссёр добавила, что желательно, чтобы дети понимали, когда к ним обращаются по-бурятски.
Как сообщал «Байкал-Daily», проект данной картины стал одним из победителей республиканского питчинга кинопроектов в категории «Игровое короткометражное кино». Для съёмок выделили сумму в 300 тысяч рублей.
В сентябре проект игрового кино «Под вечным синим небом» стал обладателем гран-при V Байкальского питчинга и денежного приза в размере 500 тысяч рублей.
Режиссёр Елена Емельянова окончила высшие кинематографические курсы в группе знаменитого Павла Лунгина. Оператором фильма приглашён Михаил Пашкульский из Санкт-Петербурга из мастерской кинооператора Александра Бурова. А продюсер фильма - председатель Союза кинематографистов России в Бурятии Баир Дышенов.
В Бурятии режиссёр ищет двух близняшек для съёмок фильма
Общество, Фото:
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