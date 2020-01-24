В Бурятии отца-алиментщика отправил в колонию за долги

Мужчина задолжал по алиментам 77 тысяч рублей



31-летний житель посёлка Селенгинск, Кабанского района Бурятии, признан виновным в неуплате алиментов на содержание ребёнка.



Мужчина уже неоднократно совершал аналогичное преступление. Ранее он привлекался к административной ответственности за неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребёнка, дважды осуждён, в том числе за неуплату алиментов.



- В период условного осуждения мужчина продолжал бездействовать по исполнению решения суда об уплате алиментов на своего 12-летнего сына. Не имея на то уважительных причин, он причинил имущественный ущерб несовершеннолетнему на сумму 77 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры



Приговором суда виновному условное осуждение отменено, назначено окончательное наказание в виде 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Приговор вступил в законную силу.







