По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по республике переменная облачность, без осадков
Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 27-32, местами 37-42, по Прибайкалью и южным районам местами до 21, днём 13-18, местами 20-25 мороза.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 28-30, днём 17-19 мороза.
В Улан-Удэ днём 17-19 мороза
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Общество, 24.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по республике переменная облачность, без осадков
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В рамках фестиваля пройдут интеллектуальная, творческая, спортивная и туристическая площадки
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Образовательная акция состоится 14 марта
У неё 3 «бронзы», 1 «серебро» и 1 «золото» соревнований
В Чите пройдут чемпионат и первенство по новому виду спорта
Он набрал 10,5 очков из 11
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Всего в центр поступит более 15 военных единиц
Всем участникам вручат сувениры с символикой мероприятия
Подать заявление на получение путёвки можно двумя способами
Она присвоила себе 120 тысяч рублей