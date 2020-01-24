 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

24 Января

23 Января

Популярное

В Улан-Удэ днём 17-19 мороза

В Улан-Удэ днём 17-19 мороза
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по республике переменная облачность, без осадков

Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 27-32, местами 37-42, по Прибайкалью и южным районам местами до 21, днём 13-18, местами 20-25 мороза.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура ночью 28-30, днём 17-19 мороза.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ днём 17-19 мороза
В Улан-Удэ днём 17-19 мороза
Общество, 24.01.2020
По данным Бурятского гидрометцентра, 24 января по республике переменная облачность, без осадков
Джидинцы проведут спортивный праздник в Улан-Удэ
Джидинцы проведут спортивный праздник в Улан-Удэ
Общество, 23.01.2020
Соревнования пройдут по 7 видам спорта
В Аге состоится турнир по хоккею памяти Алдара Цыденжапова
В Аге состоится турнир по хоккею памяти Алдара Цыденжапова
Общество, 23.01.2020
Открытое первенство среди школьников пройдёт на 3 площадках
В Бурятии навещают ветеранов-блокадников
В Бурятии навещают ветеранов-блокадников
Общество, 23.01.2020
В республике проживают 13 ветеранов-блокадников
Молодёжь Иркутской области приглашают на «СтудЗиму»
Молодёжь Иркутской области приглашают на «СтудЗиму»
Общество, 23.01.2020
В рамках фестиваля пройдут интеллектуальная, творческая, спортивная и туристическая площадки
Спортсмены Бурятии участвуют в чемпионате ДФО по спортивному ориентированию
Спортсмены Бурятии участвуют в чемпионате ДФО по спортивному ориентированию
Общество, 23.01.2020
Также они поборются за кубок России по спортивному туризму
Стала известна дата всебурятского диктанта «Эрдэм»
Стала известна дата всебурятского диктанта «Эрдэм»
Общество, 23.01.2020
Образовательная акция состоится 14 марта
Иркутская пловчиха завоевала 5 медалей на чемпионате России
Иркутская пловчиха завоевала 5 медалей на чемпионате России
Общество, 23.01.2020
У неё 3 «бронзы», 1 «серебро» и 1 «золото» соревнований
Забайкалье выявит сильнейших в функциональном многоборье
Забайкалье выявит сильнейших в функциональном многоборье
Общество, 23.01.2020
В Чите пройдут чемпионат и первенство по новому виду спорта
Иностранцы будут ездить через Забайкальск по электронной визе
Иностранцы будут ездить через Забайкальск по электронной визе
Общество, 23.01.2020
Упрощённый порядок начнёт действовать с 1 февраля
Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику
Иркутский военно-патриотический парк получит военную технику
Общество, 23.01.2020
Всего в центр поступит более 15 военных единиц
День снега в Чите отметят физкультурно-массовой акцией
День снега в Чите отметят физкультурно-массовой акцией
Общество, 23.01.2020
Всем участникам вручат сувениры с символикой мероприятия
Улан-удэнцам разъяснили, как получить путёвку в детский лагерь
Улан-удэнцам разъяснили, как получить путёвку в детский лагерь
Общество, 23.01.2020
Подать заявление на получение путёвки можно двумя способами

Позитив

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^