В Иркутской области бухгалтер начислила себе зарплату вдвое больше обычной

Общество, Фото: из архива

Она присвоила себе 120 тысяч рублей



В Осинском районе Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Управление культуры». 50-летняя женщина обвиняется в присвоении чужого имущества, совершённого с использованием своего служебного положения.



В июле прошлого года бухгалтер, при расчёте себе заработной платы, а также отпускных и материальной помощи, начислила себе оклад, в два раза превышающий его фактический размер. Таким образом, она незаконно присвоила более 120 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.



- В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объёме. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.



