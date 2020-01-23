Она присвоила себе 120 тысяч рублей
В Осинском районе Иркутской области следователи завершили расследование уголовного дела, возбуждённого в отношении главного бухгалтера муниципального казённого учреждения «Управление культуры». 50-летняя женщина обвиняется в присвоении чужого имущества, совершённого с использованием своего служебного положения.
В июле прошлого года бухгалтер, при расчёте себе заработной платы, а также отпускных и материальной помощи, начислила себе оклад, в два раза превышающий его фактический размер. Таким образом, она незаконно присвоила более 120 тысяч рублей и распорядилась ими по своему усмотрению.
- В ходе следствия женщина признала свою вину, раскаялась в содеянном и возместила ущерб в полном объёме. В настоящее время уголовное дело с утверждённым прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В Иркутской области бухгалтер начислила себе зарплату вдвое больше обычной
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