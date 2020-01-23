В Бурятии снайперы вырабатывали умение поражать мишень с первого раза

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Военные смогли противостоять «противнику», имеющему пятикратное превосходство



В Бурятии на специализированном полигоне ВВО проходят специальные занятия со снайперскими подразделениями. Во время занятий, которые проводят наиболее подготовленные и опытные офицеры-инструкторы, военные изучают особенности маскировки, вырабатывают внимательность, терпеливость и умение поражать мишень с первого раза.



В первую очередь снайперы учатся маскироваться на пересечённой местности с использованием природного ландшафта, подручных и штатных средств, одновременно тренируясь в поиске и уничтожении метких стрелков «противника», изучая опыт антиснайперской тактики позиционного боя, применяемой условным противником, а также отрабатывают практические навыки противодействия этой тактике.



В ходе последних тренировок группы снайперов смогли противостоять подразделениям условного противника, силы которых имели пятикратное превосходство.



- Хорошее знание местности, исключительная приспособленность к природным условиям, заранее подготовленные укрытия и пути отступления позволили военным успешно выполнить учебные задачи и незаметно отойти на новые позиции, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.



Особенностью занятий для снайперских пар стало изучение способов устраивать длительные засады в условиях морозов и снежной погоды, скрытно передвигаться и маскироваться, применять современные приборы разведки и наблюдения, метеостанции, навигационные комплексы и средства связи.

