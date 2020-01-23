У женщины двое детей
В Бурятии пьяную мать, уронившую свою 1,5-годовалую дочку в сугроб и бросившую её умирать, лишат родительских прав. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Напомним, инцидент произошёл в середине ноября в посёлке Новоильинск Заиграевского района. Тогда ранним утром местная жительница нашла 1,5-годовалую девочку, лежащую на снегу на улице и не подающую признаков жизни. Женщина принесла ребёнка в фельдшерский пункт. Малышку с обморожением кистей, лица и общим переохлаждением организма поместили в участковую больницу. Затем в связи с ухудшением состояния санавиация доставила ребёнка в детскую республиканскую клиническую больницу в Улан-Удэ.
Выяснилось, что 30-летняя женщина пошла в гости к подруге и взяла с собой маленькую дочь. В гостях она стала употреблять спиртные напитки, а затем в состоянии алкогольного опьянения вернулась домой, но без дочери.
Ребенок чудом избежал ампутации рук.
Сейчас решается вопрос о лишении матери родительских прав на 2 детей.
- Дети у неё изъяты, они находятся в наших учреждениях, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Стала известна и судьба второй девочки, которую также на морозе забыл её пьяный дедушка.
Инцидент произошёл в начале декабря. Плачущую трёхлетнюю девочку на обочине дороги Заиграево-Улан-Удэ, на окраине СНТ нашёл прохожий. Она была одета, однако у неё не было обуви. Малышку санавиацией с обморожением стоп второй степени, общим переохлаждением доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.
Сейчас девочка чувствует себя хорошо, ей не грозит ампутация.
- Там семья благополучная. Нет никаких предпосылок к изъятию ребёнка из семьи. Видимо, там со стороны родственников недосмотр случился. Нет причины их ставить на учёт, им вынесли предупреждение, - объяснили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.
Жительницу Бурятии, забывшую дочь на морозе, лишат родительских прав
Общество, Фото:
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