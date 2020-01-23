В Улан-Удэ отремонтирована насосная станция, на которой произошла авария



В целом на устранение последствий аварии было выделено около 33 млн рублей бюджетных средств. Все работы были завершены в декабре 2019 года. В настоящее время насосная станция «Юго-Западная» работает в штатном режиме.



- Только на восстановительные работы тогда было потрачено порядка 10 млн рублей, если точнее говорить - 10 млн 434 тыс, деньги выделялись из республиканского и городского бюджета. Они пошли только на устранение ЧС, а летом уже приступили к разработке проектной документации, затем к строительству нового водовода. Месяц назад водовод начал работать уже в полноценном режиме. Теперь у нас рисков повторения такой ситуации, как в прошлом году нет, - отметил мэр.



Насосная станция работает с 1988 года. Здесь установлены пять агрегатов - центробежных насосов производительностью 1000 куб.м/час, которые работают по ночам. Причиной аварии стал гидроудар, в результате которого осыпался грунт под трубами, и под тяжестью воды они не выдержали и переломились.



- После аварии проведена большая работа по устранению причин, вызвавших её. Установлены новые водоводы на повреждённых участках - они закреплены на буронабивных сваях с использованием скользящих хомутовых oпор. Всего установлено 44 сваи на глубине 12 метров, что обеспечивает прочность конструкции. Грунт в данном месте песчаный, даже в случае его движения благодаря сваям водовод не пострадает. Все продольные и угловые соединения проверены ультразвуковым контролем. Выполнено антикоррозионное покрытие труб и сварных швов. В качестве запорной арматуры на тpyбопроводах установлены задвижки с обрезиненным клином, - рассказали в пресс-службе мэрии.



Проведённые работы позволят значительно повысить надёжность водоснабжения юго-западной и юго-восточной частей города, в том числе – ТЭЦ-2 и котельной, отапливающей сотые квартала.



Кроме того, мэр Игорь Шутенков и директор «МУП Водоканал» Жаргал Цыбиков на месте обсудили вопросы дальнейшей модернизации насосной станции. В частности, речь идёт о замене запорной арматуры и части насосов на новые, возможности покупки и установки автоматической системы «плавного пуска» оборудования и т.д. По словам мэра, вопросы финансирования будут решаться через вхождение в республиканские инвестиционные программы, либо за счёт финансирования из муниципального бюджета.







Сегодня, 23 января, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков побывал на водопроводной насосной станции «Юго-Западная», где прошли ремонтные работы после февральской аварии 2019 года. Тогда в Улан-Удэ был введён режим ЧС.Как сообщал «Байкал-Daily», на время крупной коммунальной аварии без горячей воды остались почти 300 домов , в том числе школы, детский сад и поликлиника.