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ЗГРП помогает реализовать бизнес-проекты жителей села Бурятии

ЗГРП помогает реализовать бизнес-проекты жителей села Бурятии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
«Забайкальское горнорудное предприятие» выполняет обещания по созданию рабочих мест в Россошино

Ежегодно между «Забайкальским горнорудным предприятием» и администрацией Баунтовского района заключается соглашение о социально-экономическом партнёрстве - на выделение 9 миллионов рублей. Деньги обычно идут на социальные нужды района.

А в прошлом году отношения между предприятием и жителями села Россошино – там находится перевалочная база предприятия – вышли на новый уровень. Теперь селу ежегодно будет выделяться не менее 300 тысяч рублей. Всё это делается ради снятия социальной напряжённости в селе. Но, вероятно, важнейшее решение проблемы – это создание новых рабочих мест для сельчан.

- Ситуация: посёлок, работы нет, нужно содержать семьи, нужно питаться, одеваться. Мы готовы им помочь, инвестировать в их проекты и создавать рабочие места, - рассказывал ранее генеральный директор ЗГРП Александр Воронков в интервью «Байкал-Daily».  

Действительно предприятие выполняет свои обещания и помогает жителям Россошино в реализации их бизнес-проектов. Сегодня, 23 января, главный инженер ЗГРП Пётр Архинчеев подписал договор с предпринимателем из Россошино Николаем Казаченко. Предприятие предоставило ему в пользование новый трактор и другое необходимое оборудование для ведения своего бизнеса – предприятия по лесозаготовке.

- Александр Сергеевич (гендиректор ЗГРП – прим.ред) предложил нам открыть большую организацию на 30 человек. Я прикинул, что в нашей деревне такое сложно реализовать, а можно открыть небольшое предприятие по лесозаготовке. Я сказал ему: «если мне дадите трактор, я готов создать 5-6 рабочих мест». Он рассмотрел моё предложение, и вот так получилось – предприятие даёт нам в аренду трактор, прицепы и всё это. Сейчас мы уже можем работать. Деляна уже есть, на следующей неделе будут готовы документы. Зимой мы будем готовить дрова для местного населения и ЗГРП, а летом, возможно, даже скот разводить. Будем обращаться в ЗГРП за помощью, - рассказал Николай Казаченко.




По словам главного инженера Петра Архинчеева, предприятие будет закупать и пиломатериалы Николая Казаченко, и постельное белье, которое сошьёт вторая предпринимательница – Оксана Якович. Она планирует создать мини-ателье на 4 рабочих места, для реализации бизнес-проекта ЗГРП выделило сельчанке один миллион рублей с очень низкой процентной ставкой и отсрочкой на 4 месяца.

- На сельском сходе руководство нашей компании услышало, что помогать местным жителям необходимо в частном порядке. Мы сказали, что рассмотрим любые инициативы по созданию рабочих мест в деревне. И вот, по договорённости, появились две «первые ласточки» - Николай Казаченко решил создать предприятие по лесозаготовке, а Оксана Якович создаст мини-ателье. Всё это нужно, чтобы село задышало. Мы поддерживаем их бизнес-проекты, когда видим, что дело пойдёт и что люди – достойные. Одно из условий - это, конечно, создание рабочих мест из состава жителей села Россошино. Думаю, на ближайшем сельском сходе будут предложены ещё инициативы. Потому что люди поняли, что мы подошли к этому серьёзно и что они могут зарабатывать на своей земле, - рассказал главный инженер ЗГРП Пётр Архинчеев.

Он признался, что было бы хорошо, если бы жители занялись сельскохозяйственным бизнесом. Предприятие готово поддерживать выращивание КРС, потому что в год оно закупает 10 тонн говядины, 3 тонны баранины и 3 тонны свинины, но пока что посёлок не может закрыть потребности ЗГРП.

После подписания договора предприниматель Николай Казаченко своими глазами увидел трактор и другое оборудование – ковш, бревнозахват, гидравлический погрузчик. «Эмоции захлёстывают. Ну чего не жить? Живи и радуйся, работай», - сказал Николай, сидя за рулём нового трактора.





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