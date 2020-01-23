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В Бурятии браконьер выловил омуля на 153 тысячи рублей

В Бурятии браконьер выловил омуля на 153 тысячи рублей
Общество,  Фото:из архива
Суд обязал нарушительницу вернуть сумму причинённого ущерба

Сегодня, 23 января, Северобайкальский городской суд удовлетворил требования Байкальского транспортного прокурора о взыскании с рыболова ущерба, причинённого незаконным выловом.

Преступление совершено в октябре 2019 года. Браконьер выловила 21 хвост байкальского омуля на реке Кичера во время нереста. Сумма ущерба составила почти 153 тысяч рублей.

- Иск ответчицей признан в полном объёме. Доводы о наличии заболеваний, препятствующих получению дохода, признаны судом несостоятельными, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу.
Байкальская транспортная прокуратура браконьерство
 
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