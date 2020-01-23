В Бурятии браконьер выловил омуля на 153 тысячи рублей

Общество, Фото: из архива

Суд обязал нарушительницу вернуть сумму причинённого ущерба



Сегодня, 23 января, Северобайкальский городской суд удовлетворил требования Байкальского транспортного прокурора о взыскании с рыболова ущерба, причинённого незаконным выловом.



Преступление совершено в октябре 2019 года. Браконьер выловила 21 хвост байкальского омуля на реке Кичера во время нереста. Сумма ущерба составила почти 153 тысяч рублей.



- Иск ответчицей признан в полном объёме. Доводы о наличии заболеваний, препятствующих получению дохода, признаны судом несостоятельными, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.



Решение суда не вступило в законную силу.

