Суд обязал нарушительницу вернуть сумму причинённого ущерба
Сегодня, 23 января, Северобайкальский городской суд удовлетворил требования Байкальского транспортного прокурора о взыскании с рыболова ущерба, причинённого незаконным выловом.
Преступление совершено в октябре 2019 года. Браконьер выловила 21 хвост байкальского омуля на реке Кичера во время нереста. Сумма ущерба составила почти 153 тысяч рублей.
- Иск ответчицей признан в полном объёме. Доводы о наличии заболеваний, препятствующих получению дохода, признаны судом несостоятельными, - сообщили «Байкал-Daily» в Байкальской транспортной прокуратуре.
Решение суда не вступило в законную силу.
В Бурятии браконьер выловил омуля на 153 тысячи рублей
Общество, Фото:
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